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طلاب «تجارة قناة السويس» يزورون البورصة المصرية بالقاهرة

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طلاب «تجارة قناة السويس» يزورون البورصة المصرية بالقاهرة طلاب «تجارة قناة السويس» يزورون البورصة المصرية بالقاهرة

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نظمت كلية التجارة جامعة قناة السويس، الأحد، أولى الزيارات التدريبية ونظم المحاكاة للمنشآت والاسواق المالية إلى البورصة المصرية بالقاهرة ليتعريف الطلاب بتاريخ وتطور البورصة المصرية والاطلاع على محاكاة لكيفية ادارة الاوراق المالية بالبورصة المصرية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد زكي رئيس الجامعة والمشرف على كلية التجارة، وبإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبإشراف تنفيذى الدكتور محمد أبوالعلا منسق عام شعبة اللغة الإنجليزية والدكتورة عبير رياض منسق البرامج الجديدة.

وتعرف الطلاب على مقدمة لكيفية دخول الأسواق المالية كمستثمر وكعميل.

طلاب برنامج FMI بتجارة القناة فى زيارة للبورصة المصرية.

المصرى اليوم

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