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القبض على 5 رجال تشبهوا بالنساء

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464 يوما لإنهاء محطة مياه الصرف الصحي 2 بجدة

تتسارع وتيرة العمل في مشروع محطة جدة لمعالجة مياه الصرف الصحي 2، حيث إن الفترة الزمنية المتبقية على إنهاء المشروع 464 يوما، ويميز...

e20fbbe7f6.jpgجدة: نجلاء الحربي
a3a3bb7906.jpg18 ربيع الأول 1443 هـ

حالتان مطريتان في أسبوع ورحيل للأربعينات مئوية

أوضح المركز الوطني للأرصاد، عن بدء حالة مطرية اعتبارا من اليوم الإثنين، على جنوب المملكة تليها المنطقتان الغربية والشمالية.وقال...

icon-byline.pngجدة : يمن لقمان والباحة : منصور محمد
icon-clock.png18 ربيع الأول 1443 هـ

الكلاب الضالة تحاصر بديع نجران ومطالبات للرفق بالحيوان

يعاني أهالي وسكان حي البديع بمركز الحضن بنجران من محاصرة الكلاب الضالة لأغنامهم وبأعداد كبيرة مما يشكل خطورة بالغة على حياتهم...

icon-byline.pngنجران: قاسم الكستبان والأحساء: عدنان الغزال
icon-clock.png18 ربيع الأول 1443 هـ
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5 أشجار تكسو شوارع المدينة

استبدلت أمانة المدينة المنورة أشجارا مناسبة بالأشجار والنباتات الضارة، حيث خصصت 5 أنواع من الأشجار لزراعتها في الطرق والشوارع...

icon-byline.pngالمدينة المنورة : سعد الحربي
icon-clock.png18 ربيع الأول 1443 هـ

تكثيف التعقيم بالمسجد النبوي

تكثّف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عمليات التعقيم من خلال إدارة التطهير عبر جهاز التعقيم بالتبخير الجاف. ويعمل الجهاز...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: الوطن
icon-clock.png18 ربيع الأول 1443 هـ

الوطن السعودية

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