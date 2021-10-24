القبض على 5 رجال تشبهوا بالنساء
تتسارع وتيرة العمل في مشروع محطة جدة لمعالجة مياه الصرف الصحي 2، حيث إن الفترة الزمنية المتبقية على إنهاء المشروع 464 يوما، ويميز...
جدة: نجلاء الحربي
18 ربيع الأول 1443 هـ
أوضح المركز الوطني للأرصاد، عن بدء حالة مطرية اعتبارا من اليوم الإثنين، على جنوب المملكة تليها المنطقتان الغربية والشمالية.وقال...
جدة : يمن لقمان والباحة : منصور محمد
18 ربيع الأول 1443 هـ
يعاني أهالي وسكان حي البديع بمركز الحضن بنجران من محاصرة الكلاب الضالة لأغنامهم وبأعداد كبيرة مما يشكل خطورة بالغة على حياتهم...
نجران: قاسم الكستبان والأحساء: عدنان الغزال
18 ربيع الأول 1443 هـ
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استبدلت أمانة المدينة المنورة أشجارا مناسبة بالأشجار والنباتات الضارة، حيث خصصت 5 أنواع من الأشجار لزراعتها في الطرق والشوارع...
المدينة المنورة : سعد الحربي
18 ربيع الأول 1443 هـ
تكثّف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عمليات التعقيم من خلال إدارة التطهير عبر جهاز التعقيم بالتبخير الجاف. ويعمل الجهاز...
المدينة المنورة: الوطن
18 ربيع الأول 1443 هـ