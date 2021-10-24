حياة كريمة.. قافلة طبية لفحص أهالي «المنشية» بكفر الشيخ

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نظّمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفرالشيخ، قافلة طبية بقرية المنشية لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي وصرف العلاج بالمجان، تأكيدًا لوصول الخدمة الطبية إلى المناطق النائية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، في بيان الأحد، أن القافلة ضمت 10 عيادات لـ 10 تخصصات من تخصصات «الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنسا والرمد والجراحة العامة والأسنان والأنف والأذن»، إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة.

وشهدت القافلة إقبالا كبيرًا من أهالي القرية، حيث تم صرف العلاج للحالات المرضية.