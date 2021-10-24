«ألقت 200 ألف جنيه في القمامة».. فتاة تنتقم من والدها بسبب سوء معاملته لها بالطالبية

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استغلت فتاة انشغال والدها وزوجته في شراء متعلقات المنزل من الخارج، واستولت على مبلغ 200 ألف جنيه كان يدخرها والدها في غرفة نومه، وألقت بها في القمامة في منطقة الطالبية انتقامًا منهما بسبب معاملتهما السيئة لها، وعندما اكتشف ما فعلته ابنته، سدد في جسدها عدة طعنات حتى سقطت جثة هامدة على الأرض.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بالعثور على جزء سفلي من جثة فتاة في أحد شوارع الطالبية، كما تم العثور على الجزء الثاني أسفل محور الضبعة في طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، انتقل ضباط مباحث مديرية أمن الجيزة إلى مكان البلاغ وتم تحرير محضر وإحالته إلى النيابة العامة التي انتقلت إلى المكان البلاغ لمناظرة أشلاء الجثة وانتداب خبراء الطب الشرعي.

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وبالفحص تم تحديد هوية المجني عليها وتبين أنها لأنثى، ولم تتمكن الشرطة من تحديد هوية المتهمين وألقت القبض على الأب وزوجته بتهمة قتل الفتاة وتمزيق جسدها إلى أشلاء، والقاء جزء منه في القمامة بمنطقة الطالبية، والآخر أسفل محور الضبعة، وقررت النيابة العامة بعد التحقيقات الموسعة وسماع شهود عيان بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات.

كشفت التحقيقات أن الأب المتهم وزوجته اعترفا بجريمتهما ومثل الأب أمام النيابة العامة كيفية ارتكابه جريمته بقتل ابنته، وتقطيع جسدها إلى أشلاء بعد اعترافاتها له بالقاء 200 ألف جنيه كان يدخرها لشراء شقة سكنية في القمامة انتقاما منه بسبب التعدي عليها بالضرب لرفضها مساعدة زوجته في عمل المنزل.