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وزير لبناني : مفاوضات صندوق النقد قد تبدأ في نوفمبر

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وزير لبناني : مفاوضات صندوق النقد قد تبدأ في نوفمبر وزير لبناني : مفاوضات صندوق النقد قد تبدأ في نوفمبر

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نقل تلفزيون الجديد اللبناني عن وزير الخارجية قوله اليوم الأحد إن المحادثات بين وصندوق النقد الدولي ستبدأ على الأرجح في نوفمبر .

كان وزير الاقتصاد أمين سلام قال يوم الجمعة في مقابلة مع رويترز إن الحكومة تهدف إلى إحراز تقدم بشأن إطلاق مفاوضات شاملة على اتفاق مع الصندوق بنهاية العام الجاري أو مطلع 2022، لكنه أوضح أنها لا تتوقع صرف أموال قبل الانتخابات المقررة في مارس.

وتطرق وزير الخارجية عبدالله بو حبيب أيضا إلى النزاع الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل مؤكدا للجديد تفاؤله إزاء فرص الوصول إلى اتفاق.

ثمة نزاع بين لبنان إسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية وقد تسمح المفاوضات للبنان بتطوير مكامن غاز ثمينة يحتاجها بشدة وسط أزمة طاقة حادة.

ويجري الطرفان محادثات بوساطة أمريكية في مسعى لحل القضية.

المصرى اليوم

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