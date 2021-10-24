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رئيس هيئة البترول الأسبق: انبعاثات الغاز الضارة بالبيئة انخفضت بنسبة 95%

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رئيس هيئة البترول الأسبق: انبعاثات الغاز الضارة بالبيئة انخفضت بنسبة 95% رئيس هيئة البترول الأسبق: انبعاثات الغاز الضارة بالبيئة انخفضت بنسبة 95%

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قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق: عندما جاءت الثروة الكبيرة التي حصلنا عليها مؤخرًا بعد اكتشافات الغاز الكثيرة، لازم الناس تعرف عملنا إيه بالغاز، مشيرًا إلى أن المنتجات البترولية المصرية التي كانت تتداول في المحطات كانت مواصفاتها ملوثة للبيئة.

وأضاف المهندس مدحت يوسف، خلال لقاء له في برنامج «المشهد» مع عمرو عبدالحميد ونشأت الديهي، عبر فضائية TeN، مساء اليوم الأحد، أن الدولة أخذت الغاز الطبيعي شغلت به محطات الكهرباء، وهذا ساهم في انعدام الانبعاثات الغازية، وانخفاض التلوث والانبعاثات الخارجة من محطات الكهرباء بنسبة 95%.

ولفت إلى أن جودة السولار تحسنت بشكل كبير خلال العامين الماضيين، حيث وصلت نسبة الكبريت في السولار إلى 10 جزء من المليون بعدما كانت 10.000 جزء من المليون.

ونوه رئيس هيئة البترول الأسبق بأن كم الانبعاثات التي تخرج من الشركات انخفضت تمامًا، وهذا سوف ينعكس على صحة المواطن.

المصرى اليوم

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