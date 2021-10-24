البنك الأهلي: «التفريط في كلمة السر يعني التفريط في حسابك المصرفي»

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قالت عبير خضر، رئيس قطاع أمن المعلومات بالبنك الأهلي المصري، إنها لا تنصح بإعداد رقم سري واحد لأكثر من حساب مصرفي، لأن الهاكرز إذا نجح في اختراق حساب مصرفي واحد، سينجح في اختراق كافة حسابات العميل في كل البنوك.

وتابعت «خضر»، خلال حوارها مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن هناك ضرورة للحفاظ على بيانات العميل، وإعداد رقم سري متغير من حساب بنكي لآخر، معقبة: «لازم ما نعملش كلمة سر واحدة، أو نحفظ كلمة السر في المتصفح، لأن أي شخص يقوم بالدخول إلى المتصفح سيتمكن من الدخول إلى حساب العميل».

ولفتت إلى أن البنك يقوم بتوعية العميل حول أي خدمة جديدة، وعلى العميل أن يتفهم جميع خطوات أي خدمة جديدة، مشددة على ضرورة أن يعي العميل أهمية كلمة السر، معقبة: «التفريط في كلمة السر يعني التفريط في حسابك المصرفي».