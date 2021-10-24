أخبار عاجلة

وقفة مؤيدة للسعودية أمام سفارتها في لبنان -
سقوط مجموعة صواريخ في بغداد -
بلينكن: استئناف المحادثات بين إيران وأوروبا في نوفمبر -
مقتل 4 جنود في الكونغو الديمقراطية -
جوتيريش يوجه رسالة للجيش السوداني -
الجزائر تندد بقرار مجلس الأمن بشأن الصحراء الغربية -
للمرة الثانية في تاريخ اللعبة.. المصارعة السعودية تشارك في بطولة العالم -
"حمدوك" يشترط تحقيق 4 مطالب قبل التفاوض مع الجيش -
محافظ النماص يدشِّن مبادرة السعودية الخضراء وتحسين المشهد الحضري -
عودة " ماريغا" تدعم أوراق الهلال قبل مواجهة المتصدر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

البنك الأهلي: «التفريط في كلمة السر يعني التفريط في حسابك المصرفي»

Print
البنك الأهلي: «التفريط في كلمة السر يعني التفريط في حسابك المصرفي» البنك الأهلي: «التفريط في كلمة السر يعني التفريط في حسابك المصرفي»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت عبير خضر، رئيس قطاع أمن المعلومات بالبنك الأهلي المصري، إنها لا تنصح بإعداد رقم سري واحد لأكثر من حساب مصرفي، لأن الهاكرز إذا نجح في اختراق حساب مصرفي واحد، سينجح في اختراق كافة حسابات العميل في كل البنوك.

وتابعت «خضر»، خلال حوارها مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن هناك ضرورة للحفاظ على بيانات العميل، وإعداد رقم سري متغير من حساب بنكي لآخر، معقبة: «لازم ما نعملش كلمة سر واحدة، أو نحفظ كلمة السر في المتصفح، لأن أي شخص يقوم بالدخول إلى المتصفح سيتمكن من الدخول إلى حساب العميل».

ولفتت إلى أن البنك يقوم بتوعية العميل حول أي خدمة جديدة، وعلى العميل أن يتفهم جميع خطوات أي خدمة جديدة، مشددة على ضرورة أن يعي العميل أهمية كلمة السر، معقبة: «التفريط في كلمة السر يعني التفريط في حسابك المصرفي».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بعد طلاقه من فاتن موسى.. قصة 3 زيجات لـ مصطفى فهمي (فيديو)

بعد طلاقه من فاتن موسى.. قصة 3 زيجات لـ مصطفى فهمي (فيديو)

أحمد كريمة يحرّم التبرع بالأعضاء ويستعين بحديث شريف

أحمد كريمة يحرّم التبرع بالأعضاء ويستعين بحديث شريف

عضو بالشيوخ: التبرع بقرنية العين لشخص مريض يتم بشروط

عضو بالشيوخ: التبرع بقرنية العين لشخص مريض يتم بشروط

رئيس جامعة حلوان يتابع انتظام الدراسة في 3 كليات

رئيس جامعة حلوان يتابع انتظام الدراسة في 3 كليات