البنك الأهلي: موظفو البنوك يتم تدريبهم بشكل مستمر على كيفية تأمين البيانات

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قالت عبير خضر، رئيس قطاع أمن المعلومات بالبنك الأهلي المصري، إن البنوك تقوم بتقديم خدماتها للعملاء من خلال قنوات إلكترونية مختلفة سواء بمحفظة الهاتف، أو الصراف الآلي، وهذا الأمر يتطلب تأمين حماية بيانات العملاء، من خلال أكثر من مستوى، سواء تأمين الشبكات، أو تحديث قواعد البيانات، أو إجراء اختبار لاختراق كافة التطبيقات الإلكترونية، للتأكد من خلوها من أي ثغرات، والعمل على توعية العملاء مع إطلاق كل خدمة جديدة.

وتابعت «خضر»، خلال حوارها مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن إجراء أي تحويل داخل أو خارج البنك يتطلب استخدام كلمة سر متغيرة لمرة واحدة، لإتمام معاملة بنكية واحدة، مشيرة إلى أن كلمة السر المتغيرة لا يصح مشاركتها مع أي طرف.

ولفتت إلى أن موظفي البنوك يتم تدريبهم بشكل مستمر على كيفية تأمين البيانات، وكيفية التعرف على مخاطر البريد الإلكتروني الذي قد يكون فيه شبه احتيال.

وأشارت إلى أن البنوك تقوم بحملة توعية داخلية لموظفي البنك، ويتم إجراء تدريب محاكاة للاحتيال الإلكتروني، ويتم مكافأة موظفي البنوك الذي يكتشف الاحتيال، والموظف الذي لا يكتشف يتم إخضاعه لتدريب مكثف.