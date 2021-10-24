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البرلمان العربي يدين هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية بزورق مفخخ في جزيرة كمران اليمنية

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البرلمان العربي يدين هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية بزورق مفخخ في جزيرة كمران اليمنية البرلمان العربي يدين هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية بزورق مفخخ في جزيرة كمران اليمنية

البرلمان العربي يدين هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية بزورق مفخخ في جزيرة كمران اليمنية

دان البرلمان العربي محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية الهجوم باستخدام زورق مفخخ بجزيرة كمران مقابل الصليف بمحافظة الحديدة اليمنية الذي تصدت له قوات التحالف دعم الشرعية في اليمن بنجاح.

وأكد البرلمان العربي في بيان اليوم، أن محاولة الميليشيا القيام بهذا الهجوم يمثل تهديدًا للملاحة البحرية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، واستمرارًا لانتهاك ميليشيا الحوثي لاتفاق ستوكهولم بإطلاق عمليات عدائية من الحديدة، الأمر الذي يستوجب وقفة دولية حازمة للتصدي للأعمال الإرهابية ومحاسبة المخططين والداعمين والممولين، والذين يقفون خلفها، سواءً كانوا أفرادًا أو جماعات أو دولاً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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