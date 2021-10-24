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بعد طلاقه من فاتن موسى.. قصة 3 زيجات لـ مصطفى فهمي (فيديو)
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الأحد 31 أكتوبر 2021 07:56 مساءً
أحمد كريمة يحرّم التبرع بالأعضاء ويستعين بحديث شريف
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الأحد 31 أكتوبر 2021 07:56 مساءً
عضو بالشيوخ: التبرع بقرنية العين لشخص مريض يتم بشروط
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الأحد 31 أكتوبر 2021 07:56 مساءً
رئيس جامعة حلوان يتابع انتظام الدراسة في 3 كليات
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الأحد 31 أكتوبر 2021 07:56 مساءً
«غلاء ونقص في الأغذية».. خبير بيئي يكشف تأثير أزمة المناخ على دول العالم
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الأحد 31 أكتوبر 2021 07:56 مساءً
أستاذ باطنة بمعهد الكبد: التبرع بالأعضاء عمل إنساني نبيل
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الأحد 31 أكتوبر 2021 07:56 مساءً
اليوم.. انتهاء مدة «تخفيض رسوم زيارة المحميات الطبيعية» بالبحر الأحمر وجنوب سيناء
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الأحد 31 أكتوبر 2021 07:56 مساءً
محافظ كفر الشيخ يوقف موكبه عند مشاهدته طفلين مصابين بالضمور
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الأحد 31 أكتوبر 2021 07:55 مساءً
«ضمن قوائم الانتظار».. إجراء 21 عملية مياه بيضاء بمستشفى رمد أشمون
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الأحد 31 أكتوبر 2021 07:55 مساءً
محافظ القاهرة يلتقي ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر
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الأحد 31 أكتوبر 2021 07:55 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السيسي: نتطلع لاتفاقية متوازنة و ملزمة بشأن سد النهضة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 24 أكتوبر 2021 10:35 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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