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قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، ان البيت الفني، مستمر في تقديم دوره التنويري والتدريبي سواء للكبار أو الأطفال، حيث يستعد لاستقبال الدفعة الثانية من ورشة مواهب مصر التابعة لشعبة مواهب مصر بفرقة المسرح القومي للأطفال بالبيت الفني للمسرح، وهي الورشة المجانية التي يقدمها البيت الفني للمسرح للأطفال تحت سن ١٨ سنة للتدريب على مختلف فنون المسرح، لمدة ٦ أشهر، لتنضم بذلك لورش البيت الفني للمسرح المقدمة للموهوبين بمختلف فرقه بالقاهرة أو بالإسكندرية.



كان الفنان محمود حسن، مدير فرقة القومي للأطفال بالبيت الفني للمسرح قد أعلن عن أسماء المرشحين لاختبارات ورشة مواهب مصر، حيث تم تحديد مواعيد الاختبارات لتكون أيام 25، 26، 27 أكتوبر الجاري وأيام 1، 2، 3 نوفمبر المقبل في تمام الرابعة عصرا بمسرح متروبول بالعتبة، حيث يتوجب تقديم مشهد تمثيلي مسرحي وغنائي واستعراضي لا يتجاوز الـ5 دقائق.



جدير بالذكر أن القبول بالورشة يتطلب اجتياز الطفل المتقدم اختبار لجنة القبول بنجاح، التي يرأسها الفنان محمود حسن مدير فرقة المسرح القومي للأطفال، والفنان أحمد يوسف المشرف على الدفعة الثانية من الورشة، المؤلف والشاعر ناصر محمود، بالإضافة إلى مخرج مسرحي ينضم للجنة الاختبارات، ومدربين الدفعة الثانية، يقوم على التدريب بالورشة مجموعة من المدربين المحترفين منهم الفنانين حسن يوسف، وائل عوض، كريمة بدير.

يذكر أن شعبة مواهب مصر تم تأسيسها بقرار من الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة في شهر نوفمبر 2020 لتقديم جيل جديد من المواهب المسرحية من الأطفال، التي تبني لمستقبل مسرحي مشرق وتضخ دماء جديدة في كافة عناصر المسرح، وأقامت الشعبة الدفعة الأولى من الورشة العام الماضي، واستمرت حتى تقديم تخرج الورشة «عايزين سلام» الذي تم عرضه لموسم كامل بمسرح متروبول بنجاح جماهيري كبير.