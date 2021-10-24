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استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك «حماة الصداقة 5»

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استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك «حماة الصداقة 5» استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك «حماة الصداقة 5»

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تتواصل فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك "حماة الصداقة - 5" بمشاركة قوات المظلات المصرية وعناصر من قوات الإنزال الجوي الروسية، والذي تستمر فعالياته حتى 29 من أكتوبر الجاري، بمنطقة التدريبات الخاصة بقيادة قوات المظلات.

وبحسب بيان، الأحد، شهدت الأيام الماضية للتدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات شملت البيانات العملية وأساليب المهارة في الميدان والتكتيكات وتنفيذ العديد من الرمايات المختلفة النمطية وغير النمطية نهارًا وليلا، كذلك تنفيذ عدد من القفزات التدريبية لصقل مهارات العناصر المشاركة بهدف توحيد المفاهيم العسكرية، وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين.

ويهدف التدريب إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة في التخطيط والإدارة والسيطرة وقياس مدى جاهزية واستعداد القوات لتنفيذ العمليات المشتركة على الأهداف المختلفة، وذلك في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والروسية.

فعاليات التدريب المصرى الروسى المشترك "حماة الصداقة - 5"
فعاليات التدريب المصرى الروسى المشترك "حماة الصداقة - 5"
فعاليات التدريب المصرى الروسى المشترك "حماة الصداقة - 5"
فعاليات التدريب المصرى الروسى المشترك "حماة الصداقة - 5"
فعاليات التدريب المصرى الروسى المشترك "حماة الصداقة - 5"

المصرى اليوم

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