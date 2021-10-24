استمرار فعاليات التدريب المصري السوداني المشترك «حارس الجنوب 1»

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واصلت عناصر حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام تأمين الحدود تنفيذ التدريب المصري السوداني المشترك «حارس الجنوب ــ 1»، الذي تستمر فاعلياته حتى التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري، في قاعدة محمد نجيب العسكرية، وذلك في إطار العلاقات العسكرية المتميزة بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وبحسب بيان، الأحد، أكد قائد قوات حرس الحدود خلال متابعته للأنشطة التدريبية، أهمية التدريب لما يمثله من بيئة غنية لتبادل الخبرات في مجال تأمين الحدود، كما نقل تحيات الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للجانب السوداني الشقيق، مقدمًا لهم أسمى كلمات الترحيب في بلدهم الثاني مصر.

وتضمنت الأنشطة التدريبية تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية التي تسهم في توحيد المفاهيم وصقل المهارات بما يعزز القدرة على تأمين الحدود ومكافحة كافة أساليب التهريب والتسلل والهجرة غير الشرعية، باستخدام أحدث الوسائل والمعدات المتطورة في ذلك المجال.

كما شملت الأنشطة التدريبية تنفيذ بيانات عملية للإسعافات الميدانية بما يلائم طبيعة العمل في المناطق الحدودية، كذلك تنفيذ عدد من الرمايات التي أظهرت مدى ما يتمتع به العناصر المشاركة بالتدريب من مهارات وقدرات عالية تؤهلها على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها.

يأتي التدريب في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري الممتدة بين الجانبين المصري والسوداني بالشكل الذي يلبي المصالح المشتركة لكلا الجانبين.

فعاليات التدريب المصرى السودانى المشترك "حارس الجنوب ــ 1 "

فعاليات التدريب المصرى السودانى المشترك "حارس الجنوب ــ 1 "