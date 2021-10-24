حالتان مطريتان في أسبوع ورحيل للأربعينات مئوية

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أوضح المركز الوطني للأرصاد، عن بدء حالة مطرية اعتبارا من اليوم الإثنين، على جنوب المملكة تليها المنطقتان الغربية والشمالية.

وقال المركز إن هناك فرصة لهطول الأمطار على مناطق جنوب غرب عسير، جازان الباحة والشرقية، ويبدأ التأثير يوم الأربعاء على شمال المملكة، في تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل، وغرب المملكة مكة المكرمة المدينة المنورة.

موجة شرقية

وأوضح الراصد الجوي علي مشهور لـ«الوطن» أن أجواء المملكة تتأثر بحدوث حالتين مطريتين الأولى تبدأ ملامحها تدريجيا من مساء الثلاثاء، وتتدرج في توسعها الى يوم السبت المقبل، وتشمل الأمطار في الحالة الأولى تهامة والسواحل في كل من جازان، عسير، الباحة، القنفذة، وقد تمتد إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وأيضا على الجوف، الحدود الشمالية وشمال حائل.

وأضاف بالنسبة للحالة المطرية الثانية والتي تتركز في يومي الأحد والاثنين تكون أوسع وأغزر من الحالة المطرية الأولى بسبب تقدم موجة شرقية رطبة واسعة، مع نزول أخدود علوي بارد في طبقات الجو العليا، بالتالي ازدياد فرص حدوث العواصف الرعدية الماطرة، وتشمل نفس الأماكن المذكورة سابقا هذا والله أعلم.

الاستغناء عن التكييف

وقال خبير الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند أنه قد يستغني الناس عن التكييف البارد نهارا، في شمال السعودية حتى منتصف أبريل المقبل، مضيفا أن معظم المدن السعودية ودعت الأربعينات مئوية حتى شهر أبريل تقريبا، عدا مكة المكرمة وما حولها حتى الآن لا تزال درجاتها المئوية فوق الأربعينات. أما حالة الطقس اليوم في بقية المناطق فيسودها استقرار جوي خريفي، وقد تتشكل بعض السحب فوق مرتفعات السروات، وربما تهطل منها زخات مطرية متفرقة.