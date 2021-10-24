الكلاب الضالة تحاصر بديع نجران ومطالبات للرفق بالحيوان

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يعاني أهالي وسكان حي البديع بمركز الحضن بنجران من محاصرة الكلاب الضالة لأغنامهم وبأعداد كبيرة مما يشكل خطورة بالغة على حياتهم وحياة أطفالهم.

وناشد الأهالي والمقيمون بالقرية الجهات المسؤولة بالتدخل السريع للقضاء على الكلاب الضالة المسعورة التي تزيد أعدادها.

نظام بيئي

وتباينت ردود الفعل، بين مؤيدين ومعارضين، لتوجيه أمين منطقة تبوك بالانتقال فوراً إلى موقع تعرض طفل للاعتداء من كلاب ضالة في حي البوادي، وتكثيف الفرق للتخلص من الكلاب الضالة، واستند المؤيدون في تسميم وقتل الكلاب الضالة إلى أن حياة الإنسان مكرمة ومصونة عن أي شيء آخر، فيما استند المعارضون للتسميم إلى تأثير ذلك على النظام البيئي سلباً، والمجتمع المدني، ومراعاة الرفق بالحيوان.

فريق عمل

وشدد أستاذ الفيروسات المشارك في كلية الطب البيطري بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد الحمادي، على تشكيل فريق عمل، يضم ممثلين من الأمانات ووزارة البيئة والمياه والزراعة ومتخصصين بيطريين وبيئيين، لوضع حل لهذه المشكلة بالطرق العلمية الصحيحة، شريطة ألا تؤثر على النظام البيئي، ولا على المجتمع المدني، ومراعاة الرفق بالحيوان، ووضع نظام موحد يطبق في جميع المناطق لمنع الارتجال في أخذ القرار، وتحديد الجهة صاحبة الصلاحية.

مشروع بديل

أبدى مؤسس الجمعية السعودية للرفق بالحيوان، المستشار منصور بن خنيزان، تعاطفه لما تعرض له طفل تبوك، واصفاً تسميم الكلاب بغير المقبول والمرفوض دينياً وإنسانياً حال ثبت العزم لمعالجة وضع الكلاب الضالة بالقتل تسميماً، مؤكداً أن وزارة الشؤون البلدية والقروية، سبق لها أن أصدرت قراراً بوقف التسميم للكلاب الضالة، وكان ذلك بناءً على ورش عمل ولقاءات بين المسؤولين في الوزارة والمعنيين والمتخصصين، وقدمت الجمعية السعودية للرفق بالحيوان مشروعاً وطنياً للحلول البديلة عن القتل بالتسميم للحد من تكاثر الكلاب الضالة في المملكة.

بعض حوادث هجوم الكلاب

وفاة فتى في عقير الأحساء مايو 2021

إصابة طفل في عقير الأحساء مايو 2021

مقتل طفلة في الرياض مارس 2021

إنقاذ طفل في بريدة أبريل 2021

وفاة طفل في عرعر أغسطس 2019

إصابة طفل في الأحساء يونيو 2019