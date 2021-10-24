أخبار عاجلة

محافظ كفر الشيخ يوقف موكبه عند مشاهدته طفلين مصابين بالضمور -
«ضمن قوائم الانتظار».. إجراء 21 عملية مياه بيضاء بمستشفى رمد أشمون -
محافظ القاهرة يلتقي ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر -
3 عقوبات صارمة ضد تمكين العمالة من العمل لدى الغير -
"تعليم شرورة" يستعد للاحتفال بذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين -
100  ألف ريال غرامة لمن يُمكِّن عمالته من العمل لدى غيره أو لحسابهم -
خلال شهر.. "موارد الرياض" تلزم 19 شركة بتسليم أجور متأخرة بـ54 مليون ريال -
السعودية تقدم وديعة بـ3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري وتمدد ودائع بـ2.3 مليار -
أتلتيكو مدريد يهزم ريال بيتيس بثلاثية -
الفارس الأبيض يعبر طلائع الجيش بثنائية نظيفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ما الذي يعنيه مشاركة في قمة العشرين برئاسة خادم الحرمين؟

Print
ما الذي يعنيه مشاركة السعودية في قمة العشرين برئاسة خادم الحرمين؟ ما الذي يعنيه مشاركة في قمة العشرين برئاسة خادم الحرمين؟
المملكة عضواً فاعلاً في مجموعة العشرين منذ تأسيسها حتى اليوم

ما الذي يعنيه مشاركة السعودية في قمة العشرين برئاسة خادم الحرمين؟

تعكس مشاركة المملكة في قمة قادة دول العشرين، تقديرها للجهود المبذولة من الجمهورية الإيطالية لإنجاح أعمال رئاسة مجموعة العشرين هذا العام من خلال العمل الجماعي المشترك، وتأكيداً على حرصها على استمرار الجهود المبذولة لإنجاح أعمال القمة.

وتعد مشاركة خادم الحرمين الشريفين في قمة مجموعة العشرين في روما افتراضيًا في غاية الأهمية، كون المملكة رئيس الدورة السابقة للقمة في الرياض وعضواً في ترويكا القمة الحالية في روما، فضلًا عن أن عدداً من مبادرات الرئاسة الإيطالية تأتي استمراراً للمبادرات التي أطلقتها المملكة خلال رئاستها للمجموعة خلال الدورة السابقة.

كما تعد المملكة عضواً فاعلاً في مجموعة العشرين منذ تأسيسها حتى اليوم، وحرصت على المشاركة في قممها السابقة على أعلى المستويات.

وقادت المملكة أعمال القمة خلال العام ٢٠٢٠ الذي شهد العالم خلاله ظروفًا صحية واقتصادية حرجة، وأسهمت في قيادة جهود التعافي العالمي من تداعيات هذه الجائحة.

وكان الديوان الملكي أعلن أنه تلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ من دولة رئيس وزراء الجمهورية الإيطالية السيد / ماريو دراجي لحضور قمة قادة مجموعة العشرين التي ستعقد في مدينة روما بالجمهورية الإيطالية خلال المدة 24 ـ 25 / 3 / 1443هـ الموافق 30 ـ 31 / 10 / 2021م، فقد تقرر أن يرأس خادم الحرمين الشريفين وفد المملكة في أعمال القمة وأن يشارك حفظه الله من خلال الاتصال المرئي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تقدم وديعة بـ3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري وتمدد ودائع بـ2.3 مليار

السعودية تقدم وديعة بـ3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري وتمدد ودائع بـ2.3 مليار

المالية: السعودية تنسق السياسات النقدية عالميًا لمواجهة التحديات الاقتصادية

المالية: السعودية تنسق السياسات النقدية عالميًا لمواجهة التحديات الاقتصادية

الأميرة سما بنت فيصل تدشن هايكنج رواد الكشافة السعودية

الأميرة سما بنت فيصل تدشن هايكنج رواد الكشافة السعودية

الأميرة سما بنت فيصل تدشن هايكنج رواد الكشافة السعودية

الأميرة سما بنت فيصل تدشن هايكنج رواد الكشافة السعودية