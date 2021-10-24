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رجح وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بو حبيب، اليوم الأحد، أن تبدأ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر المقبل.

وقال عبدالله بو حبيب لقناة «الجديد» اللبنانية: إن «المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من المرجح أن تبدأ في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، مضيفا أن صندوق النقد لم يبلغ الحكومة بأنه لن يقدم مساعدات لبيروت قبل الانتخابات».

وأوضح وزير الخارجية اللبناني، أن «هناك ضغطا دوليا كبيرا لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لافتا إلى أنه يؤيد إجراء الانتخابات في أيار/مايو القادم».

وتابع قائلا: «مجلس النواب تنتهي ولايته في 21 مايو لذلك فإن الانتخابات ستُجرى قبل هذا التاريخ».

وأردف أن «المحادثات بين السعودية وإيران ستنعكس إيجابا على لبنان». مشيرا إلى أن «لبنان يرغب في التقرب من السعودية لكن المملكة لا تريد ذلك».

وقال «مستعد أن أزور المملكة في أي وقت ولكن ما في اليد حيلة».

وأوضح عبدالله بو حبيب أن بلاده لديها علاقات جيدة مع إيران وستستمر في تحسينها.

وتابع قائلا: «لدينا علاقات جيدة مع إيران ومستمرون بتحسينها وتصريحات عبداللهيان [وزير الخارجية الإيراني] من منبر وزارة الخارجية عبرت عن السياسية الإيرانية وأنا افتخر أننا منبر للكل وإذا جاء وزير أميركي أو سعودي فأهلاً بالكل».