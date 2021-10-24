تصنيف الأندية في مجموعات دوري أبطال أفريقيا «صدام محتمل بين الأهلي والزمالك»

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اكتمل عقد الأندية الستة عشر النتأهلة لمرحلة المجموعات من رابطة دوري أبطال أفريقيا عقب اسدال الستار اليوم الأحد على مباريات الإياب لدور الـ 32 من عمر المسابقة.

ولم يشهد دور الـ 32 من دوري الأبطال مفاجاّت سوى بوداع كل من مازيمبي الكونغولي وسيمبا التنزاني.

وإليكم تصنيف الأندية قبل قرعة دوري أبطال أفريقيا.

تصنيف أول: الاهلي- الوداد- الترجي- الرجاء

تصنيف ثانٍ: الزمالك- صن داونز – النجم الساحلي- حورويا الغيني

تصنيف ثالث: الهلال- وفاق سطيف- شباب بلوزداد- بترو اتليتكو

تصنيف رابع: المريخ- امازولو- ساجرادا- جالاكسي