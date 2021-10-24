«أيام ولا فى الأحلام» صالون ثقافى ومحاضرات بسوهاج

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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة سوهاج بإقليم وسط الصعيد الثقافى مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث عقد قصر ثقافة طهطا صالون ثقافى بنادي الأدب، للاحتفال بصدور أول كتاب من سلسلة كتاب الطهطاوي بعنوان «أيام ولا في الأحلام»، قدم حوار موسع مع الشاعر والباحث أحمد عبدالحليم الليثي، أداره محمود رمضان الطهطاوي، وضم الكتاب نماذج من أعمال الشاعر وقصيدتان في حب الشاعرين رمضان عبداللاه، وإكرامي الهلاوي.

وعقد قصر ثقافة طهطا ندوة مكتبية ومناقشة كتاب بعنوان «السيرة النبوية» تأليف ابن اسحاق، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف حاضرها الشيخ أحمد رمضان، كما يواصل قصر ثقافة سوهاج احتفالاته بمناسبة المولد النبوي الشريف، حيث قدمت فرقه الإنشاد الديني عرض فنى بمدرسة أبو بكر الصديق المتميزة للغات بالكوامل بحضور رئيس جهاز مدينة الكوامل وتقديم الأغاني الدينية والمدح النبوي الشريف.

أقام مركز ثقافة الطفل بطهطا محاضرة أونلاين بعنوان الدروس المستفادة من أبطال حرب أكتوبر، حاضرها د. محمد أحمد، كما أقام الفرع احتفالية بملجأ الأيتام بمؤسسة البنين بالكوثر، تنوعت الفقرات بين أغانى وطنية وإنشاد دينى للمواهب، بجانب فقرة الساحر، ومسرح عرائس للمواهب، ورسم على وجوه الأطفال.