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محافظ بني سويف: تحرير 119 محضرًا تموينيًا ضد مخابز بلدية

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محافظ بني سويف: تحرير 119 محضرًا تموينيًا ضد مخابز بلدية محافظ بني سويف: تحرير 119 محضرًا تموينيًا ضد مخابز بلدية

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قال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، إنه تم تحرير 119 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 15محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و15 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، و18 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، 30محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين ،و9 محاضر للتصرف في 34 جوال دقيق مدعم،و 24 محضر لعدم صرف بون للمواطنين، و2 محضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، و6محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات.

وأضاف المحافظ في تصريحات صحفية، الأحد، أنه تم تحويل نوع الوقود بالمخابز من السولار إلى الغاز الطبيعي لعدد 4 مخابز، ليصبح إجمالي عدد المخابز البلدية التي تعمل بالغاز إلى 264 مخبزاً ضمن المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي بدلاً من السولار، مشيرًا إلى أنه تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة.

وأشار إلى أنه تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 100 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 9 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعارالمواد التموينية،و4 مخالفات لبدالين تموينيين للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد في مواعيد العمل، و8 مخالفات لعدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بخلوه من الأمراض المعدية.

المصرى اليوم

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