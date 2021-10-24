«سوبر صلاح» .. حاضر دائمًا وحاسم كعادته

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احتفلت الحسابات الرسمية لفريق ليفربول على منصات التواصل الإجتماعي المختلفة، بالفرعون المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، وذلك لتسجيله هاتريك أمام غريمه مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتم اختيار الدولي المصري محمد صلاح أفضل لاعب في المواجهة التي اقيمت اليوم ضمن قمة مباريات الجولة التاسعة للبريميرليج.

محمد صلاح

وحقق الريدز الفوز على منافسه ماشنستر يونايتد بخمسة أهداف مقابل لا شيء، وقدم محمد صلاح أداءًا رائعًا.

بعد هذه المباراة أصبح محمد صلاح هداف إفريقيا التاريخي في الدوري الأنجليزي الممتاز برصيد 107 هدف، متفوقًا على دروجبا الذي رصيده 104 هدف.

يذكر أن ليفربول أصبح في المركز الثاني برصيد 21 نقطة، ومانشستر يونايتد في المركز السابع برصيد 14 نقطة.