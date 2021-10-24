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وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية يرحب بوصول السفير المصري إلى الدوحة

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وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية يرحب بوصول السفير المصري إلى الدوحة وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية يرحب بوصول السفير المصري إلى الدوحة

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التقى السفير عمرو الشربيني سفير جمهورية العربية بالدوحة، اليوم الأحد، السفير سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، حيث تم تناول مُجمل العلاقات الثنائية بين البلديّن وسبل تطويرها فضلاً عن مناقشة أبرز القضايا محل الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

أعرب وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية عن ترحيبه بوصول السفير المصري الجديد إلى الدوحة مُتمنيًا له التوفيق في أداء مهامه، ونوه بالتطور الجاري في العلاقات بين البلديّن والتعاون القائم في العديد من المجالات الثنائية وكذا على صعيد التنسيق في المحافل الدولية.

من جانبه، أشار السفير المصري إلى التطور الذي تشهده العلاقات في الفترة الحالية، وأعرب عن تطلعه للعمل على تعزيز أوجه التعاون والارتقاء بها في كافة المجالات.

المصرى اليوم

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