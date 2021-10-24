انطلاق الفعاليات بمنطقة "المربع" ضمن موسم الرياض 2021

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تختصر التنوُّع العالمي للمطاعم بأكثر من 7 وجهات عالمية

بدأت منطقة "المربع" اليوم فعالياتها لموسم الرياض 2021 في وسط العاصمة الرياض، وهي واحدة من 14 منطقة ترفيهية ضمن الموسم. وتقدم المنطقة تجربة غنية، تعكس تنوعًا كبيرًا لثقافات الطهي حول العالم، وهي تجربة نبعت من فكرة اجتماع أكثر من 7 وجهات عالمية في مكان واحد، إضافة إلى رحلة التنقل بين كل تلك الوجهات، التي تمنح الزوار تجربة راقية ما بين الموسيقى الحية في الخلفية والمسارات المضاءة ليلاً، وإطارات الأعمال الفنية للمتحف الوطني السعودي.

وتضم كل منطقة في "المربع" تجربة متكاملة لثقافة مطعم يحظى بإقبال عالمي؛ إذ يوجد الطهاة العالميون والمسارح الموسيقية. وتتنوع تلك المطاعم ما بين المطاعم النباتية الشهيرة، ومطاعم المأكولات البحرية التي تزور السعودية لأول مرة.

وتتعدد الثقافات العالمية للطهي ضمن قائمة المطاعم في "المربع" ما بين اليونانية والإيطالية واليابانية والفرنسية، وتشترك معظمها في قصص نجاح طهاتها وشعبيتها التي تفوق مطاعم أخرى في السفر؛ ما يجعل وجودها في "المربع" الذي يتوسط الرياض فرصة جديرة بالتجربة.

وقد بدأ الحجز الإلكتروني للمطاعم، ويمكن للزوار خلال رحلتهم المسائية في "المربع" الوصول إلى الفعاليات عبر وسائل النقل المفضلة لهم في نحو 11 منطقة، تتوزع بينها المطاعم والمقاهي الفاخرة. وتضم مسارات عربات الجولف على امتداد الرحلة إطارات متحركة، تعرض أعمالاً من المتحف الوطني السعودي.

وتحقق منطقة "المربع" للزوار تجربة مسائية راقية منذ لحظة استقبالهم بالضيافة التقليدية والبخور والقهوة العربية، مرورًا بسحر المسارات المضيئة، ووصولاً إلى جلوسهم حول مائدة عشاء عالمية تحت سماء الرياض.

ولا تقتصر رحلة "المربع" الفاخرة على مائدة عشاء واحدة، بل يمكن للزوار تجربة الإقامة ضمن فندق يحظى بشهرة واسعة في العديد من دول العالم. وتنتشر على امتداد المسارات في المناطق الأكثر حيوية متاجر مبيعات لعلامات تجارية سعودية، تضم مجوهرات وعباءات نسائية راقية.