أخبار عاجلة

3 عقوبات صارمة ضد تمكين العمالة من العمل لدى الغير -
"تعليم شرورة" يستعد للاحتفال بذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين -
100  ألف ريال غرامة لمن يُمكِّن عمالته من العمل لدى غيره أو لحسابهم -
خلال شهر.. "موارد الرياض" تلزم 19 شركة بتسليم أجور متأخرة بـ54 مليون ريال -
السعودية تقدم وديعة بـ3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري وتمدد ودائع بـ2.3 مليار -
أتلتيكو مدريد يهزم ريال بيتيس بثلاثية -
الفارس الأبيض يعبر طلائع الجيش بثنائية نظيفة -
البحر الأحمر تستعد لاستضافة النسخة الأولى من بطولة «IRONMAN» العالمية -
تدشين المرحلة الأولى بمنظومة التذكرة الإلكترونية لنقل الركاب بالإسكندرية.. والتنفيذ غدا -
رئيس «القابضة للمياه» يناقش أعمال التشغيل والصيانة بقنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

السعودي "الظافري" يحصد الميدالية الذهبية بالبطولة الدولية للتايكوندو

Print
فاز في اللقاء النهائي على اللاعب السويدي في وزن 51

السعودي

حقّق لاعب السعودي للتايكوندو رياض الظافري، الميدالية الذهبية في وزن 51 عقب تجاوزه في اللقاء النهائي لاعب المنتخب السويدي في صراع البطولة الدولية، التي دارت رحاها بمدينة "ايندهوفن بهولندا" خلال الفترة 23-24 أكتوبر 2021، وظفر الثنائي نواف حسين وزن 65 وعمر الزير وزن 78، بميداليتين برونزيتين بعد خسارته في نصف النهائي أمام البريطاني والإسباني، وكان من أبرز المنتخبات المشاركة " وبريطانيا وإسبانيا وألمانيا والدنمارك وفرنسا والنرويج والسويد وبلجيكا"، وغيرها من الدول المتقدمة.

ورأس الوفد السعودي العميد ركن شداد العمري رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو، والإداري ناصر القحطاني.

وجهاز فني بقيادة الروسي "قربان بوجداييف"، والمدرب الوطني محمد القحطاني، وأخصائي العلاج الطبيعي عبدالعزيز ذيب.

ومثل المنتخب السعودي في الصراع الدولي طاقم مكون من: نواف حسين، ومحمد آل مداوي، وعمر الزير، ورياض الظافري، وسامي خيبري، وعلي المبروك.

من جانبه بارك العميد شداد المنجز السعودي في هذه المشاركة، وقال: حققنا أكثر من هدف لعل أبرزها الاحتكاك مع لاعبين يحملون مستويات عالية على الصعيد العالمي، علاوة على كشف المستويات الفنية للمدرب الجديد الذي تعرف على قدرات اللاعب السعودي قبل أن يرسم الاستراتيجية في المنافسات المقبلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
طارق مصطفى: غير راض عن أداء المنتخب سوى في مباراتين.. واختلفت مع البدري

طارق مصطفى: غير راض عن أداء المنتخب سوى في مباراتين.. واختلفت مع البدري

«لقاح سبوتنيك V ناجح ضد كورونا».. روسيا تهاجم وكالة الأدوية الأوروبية بسبب المصل الروسي

«لقاح سبوتنيك V ناجح ضد كورونا».. روسيا تهاجم وكالة الأدوية الأوروبية بسبب المصل الروسي

روسيا وتونس تمتنعان عن التصويت على تمديد مينورسو

روسيا وتونس تمتنعان عن التصويت على تمديد مينورسو

جولة فى أكبر مزارع الرمان فى مصر مركز البداري أكبر مراكز تصدير الرمان للعراق وسوريا وأوكرانيا وروسيا

جولة فى أكبر مزارع الرمان فى مصر مركز البداري أكبر مراكز تصدير الرمان للعراق وسوريا وأوكرانيا وروسيا