أخبار عاجلة

3 عقوبات صارمة ضد تمكين العمالة من العمل لدى الغير -
"تعليم شرورة" يستعد للاحتفال بذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين -
100  ألف ريال غرامة لمن يُمكِّن عمالته من العمل لدى غيره أو لحسابهم -
خلال شهر.. "موارد الرياض" تلزم 19 شركة بتسليم أجور متأخرة بـ54 مليون ريال -
السعودية تقدم وديعة بـ3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري وتمدد ودائع بـ2.3 مليار -
أتلتيكو مدريد يهزم ريال بيتيس بثلاثية -
الفارس الأبيض يعبر طلائع الجيش بثنائية نظيفة -
البحر الأحمر تستعد لاستضافة النسخة الأولى من بطولة «IRONMAN» العالمية -
تدشين المرحلة الأولى بمنظومة التذكرة الإلكترونية لنقل الركاب بالإسكندرية.. والتنفيذ غدا -
رئيس «القابضة للمياه» يناقش أعمال التشغيل والصيانة بقنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"النيابة العامة": يعاقب بعقوبة التحرش كل من حرض على ارتكابها أو ادعى كيداً بتعرضه لها

Print
"النيابة العامة": يعاقب بعقوبة التحرش كل من حرض على ارتكابها أو ادعى كيداً بتعرضه لها "النيابة العامة": يعاقب بعقوبة التحرش كل من حرض على ارتكابها أو ادعى كيداً بتعرضه لها
وصفتها بأنها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه آخر

أوضحت النيابة العامة أن التحرش كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

وتفصيلاً، قالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: يعاقب كل من حرّض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب جريمة بالعقوبة المقررة للجريمة، وكل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.

وتابعت: كل من قدم بلاغاً كيدياً عن جريمة تحرش أو ادعى كيداً بتعرضه لها يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
اعترافات المتهمين بواقعة التحرش بإبنة الفنانة نشوى مصطفى: صورت سيارتنا فعملنا لها إشارة بذيئة باليد

اعترافات المتهمين بواقعة التحرش بإبنة الفنانة نشوى مصطفى: صورت سيارتنا فعملنا لها إشارة بذيئة باليد

نشوى مصطفى تتصدر مؤشرات جوجل بعد كشفها واقعة التحرش ببنتها.. طفل يوجه رسالة إلى محمد صلاح

نشوى مصطفى تتصدر مؤشرات جوجل بعد كشفها واقعة التحرش ببنتها.. طفل يوجه رسالة إلى محمد صلاح

سقوط المتهمين بالتحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى

سقوط المتهمين بالتحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى

«كانت مفزوعة ومرعوبة».. نشوى مصطفى تكشف تفاصيل تعرض ابنتها للتحرش

«كانت مفزوعة ومرعوبة».. نشوى مصطفى تكشف تفاصيل تعرض ابنتها للتحرش