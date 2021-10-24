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عبدالمنعم سعيد : أول المستفيدين من أزمة الطاقة العالمية

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عبدالمنعم سعيد : مصر أول المستفيدين من أزمة الطاقة العالمية عبدالمنعم سعيد : أول المستفيدين من أزمة الطاقة العالمية

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قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن أول المستفيدين من أزمة الطاقة العالمية، متوقعاً زيادة قريبة في الأسعار.

وقال «سعيد» في تصريحات تلفزيونية، إن دولة مصر أول المستفيدين من الأزمة، مفسرا ذلك بقوله: «نحن منتجون للطاقة وعندما تكون الشركات جزء من علاقة العرض والطلب هذا يدعم الجهود الاستكشافية لاكتشاف آبار جديدة داخل مصر، ونتيجة لذلك سيكون هناك زيادة طلب على اكتشافات النفط والغاز في مصر في البحر الأحمر والمتوسط».

وأضاف: «ليس معنى قولي أن مصر أول المستفيدين من الأزمة العالمية، أننا لن نتأثر في الأسعار وحاجات زي كده ولكن البضائع هتبدأ أسعارها تزيد، بس إحنا في دائرة والترابط بين دول العالم زائد، فطبيعي تبقى فيه أمور مختلفة».

ارتفعت النفط مع تراجع المخزونات في أكبر مركز تخزين في الولايات المتحدة، وسط أزمة طاقة دفعت المشترين الأجانب إلى البحث عن براميل أرخص. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي في نيويورك فوق 83 دولارًا للبرميل مما يمحو انخفاضا في بداية الجلسة، مع تباطؤ الدولار، فيما كسب خام برنت القياسي العالمي أكثر من 1% مرتفعاً فوق 85 دولاراً. وبينما كانت الأسعار الرئيسية متقلبة خلال الجلستين الماضيتين، ارتفع هيكل السوق مع هبوط مخزونات كوشينغ نحو مستويات منخفضة للغاية. في حين قالت الأسبوع الجاري إن أي نفط إضافي من أوبك+ لن يفعل الكثير لترويض ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.

المصرى اليوم

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