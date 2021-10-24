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استقبل د.حازم فهمي، سفير مصر لدى سول بدار سكن البعثة المصرية طلبة الدراسات العليا الوافدين إلى جامعات كوريا الجنوبية.

وبحسب بيان، الأحد، أعرب السفير حازم فهمي، عن سعادته بلقاء تلك النخبة المميزة من المبعوثين المصريين الذين تنوعت تخصصاتهم ما بين اللغة والثقافة الكورية، وإدارة التعليم، والطاقة المتجددة، وإدارة المنظومة الطبية، والذين يدرسون في مجموعة من أرقى الجامعات بكوريا ويمثلون نواة هامة من الخبرات والكفاءات التي من شأنها الإسهام بقوة في تحقيق الطموحات التنموية لمصر، وفي توثيق الروابط والعلاقات الثقافية والعلمية بين مصر وكوريا الجنوبية.

وتم خلال اللقاء إنشاء منصة إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل بين الطلبة الوافدين وبعضهم البعض وكذلك مع السفارة المصرية بصفة منتظمة، لتلبية الاحتياجات أو تسهيل الإجراءات الخاصة بالمبعوثين المتواجدين بكوريا الجنوبية.