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سفير في كوريا الجنوبية يلتقي عددًا من الدارسين المصريين

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سفير مصر في كوريا الجنوبية يلتقي عددًا من الدارسين المصريين سفير في كوريا الجنوبية يلتقي عددًا من الدارسين المصريين

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استقبل د.حازم فهمي، سفير لدى سول بدار سكن البعثة المصرية طلبة الدراسات العليا الوافدين إلى جامعات كوريا الجنوبية.

وبحسب بيان، الأحد، أعرب السفير حازم فهمي، عن سعادته بلقاء تلك النخبة المميزة من المبعوثين المصريين الذين تنوعت تخصصاتهم ما بين اللغة والثقافة الكورية، وإدارة التعليم، والطاقة المتجددة، وإدارة المنظومة الطبية، والذين يدرسون في مجموعة من أرقى الجامعات بكوريا ويمثلون نواة هامة من الخبرات والكفاءات التي من شأنها الإسهام بقوة في تحقيق الطموحات التنموية لمصر، وفي توثيق الروابط والعلاقات الثقافية والعلمية بين مصر وكوريا الجنوبية.

وتم خلال اللقاء إنشاء منصة إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل بين الطلبة الوافدين وبعضهم البعض وكذلك مع السفارة المصرية بصفة منتظمة، لتلبية الاحتياجات أو تسهيل الإجراءات الخاصة بالمبعوثين المتواجدين بكوريا الجنوبية.

المصرى اليوم

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