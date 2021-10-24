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صحف العالم تتحدث عن «إذلال» صلاح لـ«مانشستر يونايتد»

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صحف العالم تتحدث عن «إذلال» صلاح لـ«مانشستر يونايتد» صحف العالم تتحدث عن «إذلال» صلاح لـ«مانشستر يونايتد»

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تغنت الصحف العالمية بالأداء المذهل الذي قدمه الملك المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بقيادة فريقه لتحقيق فوز مذل لمانشستر يونايتد في معقل الأولد ترافورد، في الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل الملك المصري «هاتريك» في شباك الشياطين الحمر، وانتهاء المباراة بفوز الريدز بخمسة أهداف نظيفة، ليحتلوا وصافة الدوري برصيد 21 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر تشيلسي 22 نقطة، ويأتي اليونايتد في المركز السابع برصيد 14 نقطة.

وقالت صحيفة «ذا صن الإنجليزية»: «الشياطين الحمر يتعرضون للإذلال، بخسارتهم 5-0، حيث سجل محمد صلاح هاتريك وترك سولشاير على حافة الهاوية».

فيما خرجت « سكاي سبورتس» بعنوان: «ليفربول يسحق مانشستر بخماسية، للضغط على سولشاير».

وعنونت «ديلي ميل»: «مانشستر يونايتد أُذل من عدوه اللدود ليفربول على ملعب أولد ترافورد، حيث سجل فريق كلوب خمسة أهداف، بما في ذلك 4 أهداف الشوط الأول، وسجل صلاح هاتريك، لتكثيف الضغط على سولشاير».

المصرى اليوم

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