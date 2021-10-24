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أكد طلال عبداللطيف، خبير اللوائح الرياضية، أن المخالفات المالية في نادي الزمالك والتي تحدثت عنها وزارة الشباب والرياضة مازالت قيد التحقيق.

وقال طلال عبداللطيف، في تصريحات تليفزيونية :«لم يتم توجيه الدعوة لمجلس مرتضى منصور للرد على المخالفات المالية، وحتى الآن لم يتواجد أي أمر بهذا القرار».

وواصل: «يحق لمرتضى منصور الترشح لانتخابات نادي الزمالك، لأنه لا يوجد أي قرار نهائي ضده، وإذا كان هناك قرار رسمي ونهائي لا يحق له الترشح لانتخابات الزمالك».

وأضاف: «وزارة الرياضة لها الحق في عمل استشكال على قرار رفع الإيقاف عن مرتضى منصور خلال 60 يوما».

واختتم: «الاستشكال لا يوقف التنفيذ والأمر يستغرق وقتا كبيرا، ومرتضى منصور رئيس الزمالك حاليا بقرار من محكمة القضاء الإداري».