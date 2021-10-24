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خبير لوائح يكشف قانونية ترشح لانتخابات

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خبير لوائح يكشف قانونية ترشح مرتضى منصور لانتخابات الزمالك خبير لوائح يكشف قانونية ترشح لانتخابات

أكد طلال عبداللطيف، خبير اللوائح الرياضية، أن المخالفات المالية في نادي والتي تحدثت عنها وزارة الشباب والرياضة مازالت قيد التحقيق.

وقال طلال عبداللطيف، في تصريحات تليفزيونية :«لم يتم توجيه الدعوة لمجلس للرد على المخالفات المالية، وحتى الآن لم يتواجد أي أمر بهذا القرار».

وواصل: «يحق لمرتضى منصور الترشح لانتخابات نادي الزمالك، لأنه لا يوجد أي قرار نهائي ضده، وإذا كان هناك قرار رسمي ونهائي لا يحق له الترشح لانتخابات الزمالك».

وأضاف: «وزارة الرياضة لها الحق في عمل استشكال على قرار رفع الإيقاف عن مرتضى منصور خلال 60 يوما».

واختتم: «الاستشكال لا يوقف التنفيذ والأمر يستغرق وقتا كبيرا، ومرتضى منصور رئيس الزمالك حاليا بقرار من محكمة القضاء الإداري».

المصرى اليوم

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