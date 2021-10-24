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متعب: الأندية العالمية ستبحث عن المحترفين المصريين بسبب تألق صلاح..

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متعب: الأندية العالمية ستبحث عن المحترفين المصريين بسبب تألق صلاح.. فيديو متعب: الأندية العالمية ستبحث عن المحترفين المصريين بسبب تألق صلاح..

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وجه عماد متعب، نجم منتخب الأسبق، التهنئة للاعب محمد صلاح بعد تسجيل 3 أهداف في نادي مانشستر يونايتد قائلاً: أقله ألف مبروك؛ صلاح نموذج اللاعب المحترف.

وأضاف متعب، خلال مداخلة تلفزيونية، أن ليفربول من الفرق الكبيرة التي تبحث عن تسجيل الأهداف حتى لو تواجه فرقًا كبيرة مثل مانشستر يونايتد؛ وهذا يدل على جرأة المدرب الذي يبحث عن تسجيل الأهداف.

وتابع أن صلاح طموحه لا يتوقف؛ فهو يبحث عن تحطيم الأرقام، وأصبح أكثر لاعب إفريقي تسجيلاً للأهداف في الدوري الإنجليزي (107 أهداف)، وأعتقد أنه لو استمر بهذا المستوى سيحصل على الكرة الذهبية.

وأوضح أنه بعد تألق محمد صلاح؛ ستبحث الأندية العالمية عن المحترفين المصريين بسبب تألق محمد صلاح الذي أحرز هاتريك في مباراة الليلة، وأعتقد أن جميع العالم كان شاهدًا على تألق الفرعون المصري.

وفيما يخص الدوري المصري، أشار إلى أنه تم الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لانطلاق الدوري غدًا، وتم طرح التذاكر في الأسواق، مؤكدًا أنه «ونحن كرابطة سيكون لدينا اجتماع لمعالجة أي أخطاء يتم رصدها».


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