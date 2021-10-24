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«ده بتاع كفتة مش مدرب» .. سمية الخشاب تشن هجوما عنيفا على سولشاير

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«ده بتاع كفتة مش مدرب» .. سمية الخشاب تشن هجوما عنيفا على سولشاير «ده بتاع كفتة مش مدرب» .. سمية الخشاب تشن هجوما عنيفا على سولشاير

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شنت الفنانة المصرية سمية الخشاب هجوما عنيفا على المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عقب الخسارة الثقيلة التي تعرض لها اليونايتد أمام نظيره ليفربول.

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وتغلب ليفربول اليوم الأربعاء على مانشستر يونايتد بخمسة أهداف نظيفة 5- صفر في المباراة التي جمعت بين الفريقين على أرض ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتقدت سمية الخشاب المدرب سولشاير مشيرة إلى أنه لا يفقه شيئاً في التدريب ونشرت مقطعا من تسجيل سابق لها انتقدت فيه المدرب النرويجي بشدة وقالت فيه إنه يتعامل مع النجم رونالدو أيقونة فريق مانشستر يونايتد بشكل غير لائق.

وعقب الخسارة المذلة أمام فريق ليفربول الليلة كتبت سمية الخشاب منتقدة سولشاير في تغريدة عبر حسابها على تويتر: أنا كنت عارفه إنه بتاع كفته ده مش مدرب ده آخره يدرب رقصة بحيرة البجع.

وشهدت الفترة الماضية تصريحات من سمية الخشاب كشفت فيها أنها من مؤيدي مانشستر يونايتد وأنها على اتصال مع الأسطورة كريستيانو رونالدو.

المصرى اليوم

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