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"ابن فرحان" يستقبل وزير خارجية هندوراس لمناقشة تعزيز العمل والتنسيق المشترك

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استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية هندوراس ليساندرو روساليس.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز العمل والتنسيق المشترك بما ينقل العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب ويحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يهم البلدين الصديقين.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد الثقفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية (غير المقيم) لدى جمهورية هندوراس هيثم بن حسن المالكي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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