أخبار عاجلة

3 عقوبات صارمة ضد تمكين العمالة من العمل لدى الغير -
"تعليم شرورة" يستعد للاحتفال بذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين -
100  ألف ريال غرامة لمن يُمكِّن عمالته من العمل لدى غيره أو لحسابهم -
خلال شهر.. "موارد الرياض" تلزم 19 شركة بتسليم أجور متأخرة بـ54 مليون ريال -
السعودية تقدم وديعة بـ3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري وتمدد ودائع بـ2.3 مليار -
أتلتيكو مدريد يهزم ريال بيتيس بثلاثية -
الفارس الأبيض يعبر طلائع الجيش بثنائية نظيفة -
البحر الأحمر تستعد لاستضافة النسخة الأولى من بطولة «IRONMAN» العالمية -
تدشين المرحلة الأولى بمنظومة التذكرة الإلكترونية لنقل الركاب بالإسكندرية.. والتنفيذ غدا -
رئيس «القابضة للمياه» يناقش أعمال التشغيل والصيانة بقنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الرشيد"‬⁩: إطلاق مشاريع كثيرة خلال أشهر ومشروع ⁧‫#الرياض_الخضراء‬⁩ سيخفض الحرارة درجتين

Print
"الرشيد"‬⁩: إطلاق مشاريع كثيرة خلال أشهر ومشروع ⁧‫#الرياض_الخضراء‬⁩ سيخفض الحرارة درجتين "الرشيد"‬⁩: إطلاق مشاريع كثيرة خلال أشهر ومشروع ⁧‫#الرياض_الخضراء‬⁩ سيخفض الحرارة درجتين
قال إن استخدام الطاقة المتجددة في الرياض سيرتفع إلى 50%

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد بن عبدالمحسن الرشيد، أنه سيتم إطلاق العديد من المشاريع خلال الاشهر المقبلة، مفيدًا بأن مشروع ⁧‫#الرياض_الخضراء‬⁩ سوف يساهم في تخفيض الحرارة بالعاصمة إلى معدل درجتين مئويتين، وهذا بدوره سيقلل من استخدام الكهرباء.

وأشار إلى أن استخدام الطاقة المتجددة في الرياض سيرتفع إلى 50%.

‬⁩

وأكد "الرشيد" لقناة العربية‬⁩ أنه سيتم العمل على استخدام كل الموارد الطبيعية في المدينة وإعادة تدويرها.

وأضاف: "نشجع سكان الرياض على المشاركة في تشجير المدينة بأنفسهم".

‏⁧‫وعن دور مشروع الرياض الخضراء في تخفيض درجة الحرارة أضاف "الرشيد": "يجب أن نقلص اليوم من استخدام الكهرباء، ومشروع الرياض الخضراء سيقلل من درجات الحرارة بحوالي درجتين مئويتين، وهذا يعني أن استخدام المكيفات والتكييف سوف يقل".

وأضاف أن وجود عدد من المشاريع البيئية والحدائق سيشجّعنا ويدفعنا للخروج من المنازل مع أولادنا وأسرنا وأصدقائنا، وهذا أيضًا يقلل من استخدام الكهرباء فهي مجموعة من الحلول وليست حلًّا واحدًا.

وتابع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة ⁧‫الرياض‬⁩: "دراستنا تتوقّع أن مشروع النقل العام سيخفض عدد الرحلات الفردية".

وكشف "الرشيد" أن عدد مستخدمي النقل العام في العاصمة الرياض سيرتفع من 5% إلى 20%، لافتًا إلى أن مشروع النقل العام سيكون مناسبًا للكثير من فئات المجتمع.

وتابع: "نتطلع أن تصبح الرياض مدينة السيارات الكهربائية"، مشيرًا إلى أن أكثر من 30% من السيارات ستكون من الطاقة الكهربائية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"تعليم شرورة" يستعد للاحتفال بذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين

"تعليم شرورة" يستعد للاحتفال بذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين

100  ألف ريال غرامة لمن يُمكِّن عمالته من العمل لدى غيره أو لحسابهم

100  ألف ريال غرامة لمن يُمكِّن عمالته من العمل لدى غيره أو لحسابهم

خلال شهر.. "موارد الرياض" تلزم 19 شركة بتسليم أجور متأخرة بـ54 مليون ريال

خلال شهر.. "موارد الرياض" تلزم 19 شركة بتسليم أجور متأخرة بـ54 مليون ريال

الشائعات تلاحق الاختبارات النهائية.. هل تكون "عن بُعد"؟

الشائعات تلاحق الاختبارات النهائية.. هل تكون "عن بُعد"؟