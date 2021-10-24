مقتل 25 على الأقل في انفجار بمصفاة نفطية غير قانونية في نيجيريا

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قال زعيم محلي وأحد السكان لرويترز اليوم الأحد إن 25 على الأقل، بينهم قصر، لاقوا حتفهم في انفجار وحريق شب بمصفاة نفطية غير قانونية في ولاية ريفرز النيجيرية يوم الجمعة.

وقال إفيانياي اومانو وهو زعيم محلي لرويترز «عدد الضحايا كبير جدا... أحصينا 25 جثة... لسنا متأكدين من هوياتهم بعد»، مشيرا إلى أن بعض القتلى من القصر.

وقال المصدران إن الانفجار وقع في الساعات الأولى من صباح الجمعة وأودى بحياة أفراد من عدة مجتمعات بالمنطقة.

وفي وقت سابق أكد متحدث من الشرطة وقوع الحادث لكنه أحجم عن تحديد عدد الضحايا.