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أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليا لمن هم خارج المملكة من الدول التي سبق تعليق القدوم منها، تنفيذا لتوجيهات من الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن تنفيذ هذا القرار جاء بالتعاون مع وزارة المالية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (مركز المعلومات الوطني).

وأضافت أنه «سيتم تمديد تأشيرات الزيارة آليا دون رسوم أو مقابل مالي، ويستفيد من الخدمة الزائرون ممن هم خارج السعودية من الدول التي سبق تعليق القدوم منها، وذلك استكمالا لجهود السعودية للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا».

وتابعت أن «التمديد تم بشكل آلي حتى تاريخ 2021/11/30، كما تم إشعار المستفيدين من التمديد عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم، ومرفق بالبريد المرسل نموذج التأشيرة الإلكترونية (e-visa)».