مؤسس «تويتر» يحذر من أزمة «ستغير كل شيء»

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شارك مؤسس موقع «تويتر» جاك دورسي في الجدل الدائر حول مشكلة ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة والعالم أجمع، مؤكدا أن هذه الأزمة «ستغير كل شيء».

وكتب دورسي في تغريدة مساء السبت: «التضخم المفرط سيغير كل شيء. إنه يحدث الآن».

وتأتي التغريدة تزامنا مع ارتفاع معدل التضخم في أسعار المستهلك لأعلى مستوى له في 30 عاما في الولايات المتحدة، الأمر الذي يزيد القلق من أن المشكلة قد تكون أسوأ مما توقعه الخبراء.