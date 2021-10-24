محافظ القاهرة يتابع جهود استعداد حي المعادي لموسم الأمطار

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تابع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جهود حي المعادي لعودة انضباط الشوارع ورفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لموسم الأمطار.

وأوضح بيان، الأحد، أنه تم شن حملة كبرى لرفع إشغالات المحال والكافيهات أسفرت عن رفع إشغالات وغلق عدة كافيهات بطريق محمية وادي دجلة، كما تم تنفيذ 3 قرارات إزالة تعدٍ على أملاك الدولة بطريق محمية وادي دجلة ناحية مجرى السيل.

حملة كبرى لرفع اشغالات المحلات والكافيهات في المعادى

حملة كبرى لرفع اشغالات المحلات والكافيهات في المعادى

حملة كبرى لرفع اشغالات المحلات والكافيهات في المعادى

حملة كبرى لرفع اشغالات المحلات والكافيهات في المعادى

حملة كبرى لرفع اشغالات المحلات والكافيهات في المعادى