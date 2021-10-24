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هاني رمزي: محمد صلاح لا يقارن وما يحققه إنجاز للكرة المصرية ..

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هاني رمزي: محمد صلاح لا يقارن وما يحققه إنجاز للكرة المصرية .. فيديو هاني رمزي: محمد صلاح لا يقارن وما يحققه إنجاز للكرة المصرية ..

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قال هاني رمزي نجم منتخب الأسبق إن ما يقدمه محمد صلاح رسالة للقائمين على كرة القدم في مصر بعد خروجه من مكان بعيد عن الأضواء ليصل لأفضل لاعب في العالم بما يعني أننا نمتلك العديد من المواهب.

وأضاف خلال مداخلة تليفزيونية أن الاستفادة من صلاح باعتباره نموذجا للبحث عن المواهب الكثيرة في الكرة المصرية والعالمية.

وتابع هاني رمزي أن محمد صلاح خارج المقارنات ولا يمكن مقارنته بأي لاعب آخر وما يحققه إنجاز كبير للكرة المصرية ولن يستطيع لاعب خلال الخمسين عاما المقبلة الوصول لما حققه.

وأوضح هاني رمزي أن محمد صلاح يجيد تجديد طموحاته وأهدافه وهذا من سر نجاحه وهو يمتلك هذه الشخصية .


المصرى اليوم

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