برنامج لتوطين الوظائف

★ ★ ★ ★ ★

تسلَّم مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، أمس، تقريراً من رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، عن منجزات وسير العمل في البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بالمحافظة، مؤكدا أهمية توفير الوظائف للمواطنين والمواطنات وتوفير بيئة مناسبة لهم، والعمل على دعم البرامج التدريبية لتأهيلهم وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل.

كما استمع لشرح عن البرنامج الذي تشرف عليه محافظة جدة وتنفذه جامعة جدة بالشراكة مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة وفرع صندوق الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة «هدف».