أخبار عاجلة

رسميا.. رئيس الجزائر يأمر بوقف ضخ الغاز نحو إسبانيا عبر المغرب -
مسؤول سوداني: موقف الإمدادات النفطية مطمئن -
منة فضالي تروج لحكاية «سكر مر» من مسلسل «ورا كل باب» -
التعليم تتيح التقديم على التقاعد المبكر لمن خدم 25 عاما -
المالية: السعودية تنسق السياسات النقدية عالميًا لمواجهة التحديات الاقتصادية -
عبدالغفار: تطعيم 1.5 مليون من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات -
جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بمنشأة القناطر -
«الإسكندرية للفيلم القصير» يعلن أسماء لجنة مشاهدة أفلامه -
الكشف عن كواليس المشادة بين حسام حسن وعلي ماهر -
أسعار الذهب في الكويت مساء اليوم الأحد 29-10-2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

برنامج لتوطين الوظائف

Print
برنامج لتوطين الوظائف برنامج لتوطين الوظائف
تسلَّم مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، أمس، تقريراً من رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، عن منجزات وسير العمل في البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بالمحافظة، مؤكدا أهمية توفير الوظائف للمواطنين والمواطنات وتوفير بيئة مناسبة لهم، والعمل على دعم البرامج التدريبية لتأهيلهم وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل.

كما استمع لشرح عن البرنامج الذي تشرف عليه محافظة جدة وتنفذه جامعة جدة بالشراكة مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة وفرع صندوق الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة «هدف».


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
التعليم تتيح التقديم على التقاعد المبكر لمن خدم 25 عاما

التعليم تتيح التقديم على التقاعد المبكر لمن خدم 25 عاما

عون يبحث عن حل للأزمة مع السعودية

عون يبحث عن حل للأزمة مع السعودية

تنسيق سعودي بحريني يحبط تهريب مخدرات في طرد بريدي

تنسيق سعودي بحريني يحبط تهريب مخدرات في طرد بريدي

الإمارات تدعو مواطنيها في لبنان لضرورة العودة إلى الوطن

الإمارات تدعو مواطنيها في لبنان لضرورة العودة إلى الوطن