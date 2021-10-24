حسام حسن يُعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة سموحة

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أعلن حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن قائمة فريقه التي ستنتظم في معسكر مغلق، استعدادًا لمباراة سموحة، المقرر لها غدًا الاثنين، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: محمد عبدالمنصف، أحمد يحيى

خط الدفاع: داميون لوي، محمد عبدالسلام، محمد مجدي، السيد سالم، صبري رحيل

خط الوسط: سعيدو سيمبوريه، مروان عطية، خالد الغندور، فوزي الحناوي، أحمد نبيل مانجا، عبدالغني محمد، ساليفو مورو، كريم الديب، كريم ممدوح، أحمد راشد، أحمد عادل ميسي

خط الهجوم: مابولولو، أحمد على.