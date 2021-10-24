فنانة مصرية تعلن رحيل سولشاير وتعيين زيدان مدربًا لمانشستر يونايتد

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أعلنت الفنانة المصرية سمية الخشاب عن إقالة النرويجي أولي جونار سولشاير من تدريب فريق مانشستر يونايتد عقب الخسارة المذلة أمام فريق ليفربول وحددت أن البديل مكانه سيكون الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد.

وخسر فريق مانشستر يونايتد اليوم أمام ليفربول بنتيجة 5-صفر ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في المباراة التي جمعت بين الفريقين على أرض ملعب أولد ترافورد.

وكتبت سمية الخشاب عبر حسابها على موقع تويتر للتغريدات القصيرة اليوم خلال وعقب مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بعض التغريدات التي انتقدت فيها النرويجي أولي جونار سولشاير وتوعدته مؤكدة أنها لن تتركه قبل إقالته.

وكتبت سمية الخشاب: «قريبا هتسمعوا خبر تعاقد زيدان مع اليونايتد، هو لسه في ترتيبات بس سولشاير بحححح».