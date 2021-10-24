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«الجيزة» تجهز تحويلة مرورية جديدة بسبب أعمال مترو الأنفاق (تعرف عليها)

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«الجيزة» تجهز تحويلة مرورية جديدة بسبب أعمال مترو الأنفاق (تعرف عليها) «الجيزة» تجهز تحويلة مرورية جديدة بسبب أعمال مترو الأنفاق (تعرف عليها)

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جهزت محافظة الجيزة تحويلة مرورية جديدة لحركة المركبات القادمة من محـور اللبيني وكافة الشوارع الفرعية القادمة من المنطقة المحصورة بين تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية حتى تقاطعه مع طريق المريوطية والتي تبلغ طولها ما يقرب من 900 متر.

جاء ذلك في إطار تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق بمحافظة الجيزة، وما يستلزم من إجراء غلق كلي لشارع الأهرام في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة بتقاطعه مع المريوطية.

وفيها تقوم بالسير بشارع الأهرام حتى موقع الغلق الكلي «موقع محطة المريوطية» بتقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية، ثم الدخول يمينا (إجبارى) اتجاه طريق المريوطية، ثم السير حتى كوبرى العروبة (دوران أعلى ترعة المريوطية) والدوران والعودة لطريق المريوطية مره أخرى، والسير حتى تقاطعه مع محور ترسا، ثم الدخول يمينا اتجاه محور ترسا، والسير اتجاه شارع الأهرام عن طريق شارع نعمة الله.

المصرى اليوم

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