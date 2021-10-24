حكايات الدوري المصري .. قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة

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تنطلق غدًا الاثنين ضربة البداية لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2021-2022، بمشاركة 18 فريقًا وسط ترقب أنصار وعشاق المستديرة في مصر.

ونستعرض من خلال التقرير التالي قائمة الهدافين التاريخيين للدوري المصري منذ انطلاقته في موسم 1948-1949، والذين انضموا لقائمة نادي المائة.

حسن الشاذلي يتصدر القائمة برصيد 173 هدفًا سجل جميعهم بقميص الترسانة.

حسام حسن يأتي في المرتبة الثانية برصيد 168 هدفًا بواقع 109 مع الأهلي و38 بقميص الزمالك و15 مع المصري و9 مع الترسانة.

السيد الضظوي يحل ثالثًا بـ 127 هدفًا سجل 89 منهم مع المصري و38 مع الأهلي.

مصطفى رياض في المركز الرابع بـ 122 هدفًا جميعهم بقميص الترسانة.

عبدالله السعيد لاعب بيراميدجز الحالي يأتي في المركز الخامس بـ 114 هدفًا «قابلين للزيادة»، وسجل 0 منهم مع الأعلي و36 مع الاسماعيلي و28 بقميص ناديه الحالي.

محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يحل في المرتبة السادسة بـ 109 هدفًا جميعهم بالقميص الأحمر.

أحمد الكأس يحتل المركز السابع في الترتيب التاريخي لهدافي الدوري المصري بـ 107 هدفًا 78 منهم مع الأولمبي و25 بقميص الزمالك ورباعية مع الاتحاد.

محمد أبوتريكة يحتل المركز الثامن في الترتيب التاريخي بـ 106 هدفًا 79 منهم مع الأهلي و27 بقميص الترسانة.

جمال عبدالحميد يحتل المركز التاسع بـ 101 هدفًا بواقع 73 هدفًا مع الزمالك و28 مع الأهلي.

ويحتل حمدي عبدالفتاح لاعب الترسانة السابق المركز العاشر حيث فصلته 8 أهداف فقط عن بلوغ نادي المائة.

بقى أن نذكر أن أقرب لاعب من الجيل الحالي لبلوغ نادي المائة هو أحمد على كامل صاحب الـ 91 هدفًا.