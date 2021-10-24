نصر سالم: مفاجأة حرب أكتوبر تمثلت في توقيت وأسلوب وسلاح ومكان غير متوقع

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نظّمت كلية الآداب في جامعة الاسكندرية، ندوة تحت عنوان «حرب أكتوبر وآفاق المستقبل»، تحدث فيها اللواء أركان حرب دكتور نصر سالم، أحد أبطال حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر وأستاذ العلوم الاستراتيجية، ورئيس جهاز الاستطلاع الأسبق.

وحضر الندوة التي أقيمت تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف الدكتور هانى خميس عميد كلية الآداب، والدكتورة سحر شريف، وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أعضاء هيئة التدريس والطلاب ونواب البرلمان والشخصيات العامة والإعلاميين.

وقال اللواء نصر سالم، خلال اللقاء أن مفاجأة حرب اكتوبر المجيدة، تمثلت في ٥ أضلاع، هي توقيت غير متوقع ومكان غير متوقع وسلاح غير متوقع وأسلوب غير متوقع وقبل كل هذا نجاح مصر في إخفاء الإرادة.

وأكد على أن الفتح الاستراتيجي بسلاح الطيران المصري الذي يتيح وصول المقاتلات للجبهة من مطارات مختلفة في توقيت واحد، كان صادما للعدو وللقوى العظمى التي لم تتوقع أيضا نجاح العبور بهذه الكثافة في ٦ ساعات، وصمود مروحيات ومقاتلات محدودة القدرات والامكانيات أمام طائرات الفانتوم المتطورة بل والتفوق عليها.

ورداً على أسئلة الحضور، أوضح «نصر»، أن توثيق وقائع الحرب جار بالفعل منذ سنوات لكن وفق ضوابط حرصا على الأمن القومي المصري، مشيداً بحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تنمية سيناء، وحفر الأنفاق التي تسهل الاستثمار وزيادة عدد السكان في مواجهة الأطماع والإرهاب بالاضافة لزيادة حجم القوات وتسليحها هناك.

رئيس "الاستطلاع" الأسبق: مفاجأة حرب أكتوبر تمثلت في توقيت وأسلوب وسلاح ومكان غير متوقع (صور)

رئيس "الاستطلاع" الأسبق: مفاجأة حرب أكتوبر تمثلت في توقيت وأسلوب وسلاح ومكان غير متوقع (صور)