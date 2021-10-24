أخبار عاجلة

رسميا.. رئيس الجزائر يأمر بوقف ضخ الغاز نحو إسبانيا عبر المغرب -
مسؤول سوداني: موقف الإمدادات النفطية مطمئن -
منة فضالي تروج لحكاية «سكر مر» من مسلسل «ورا كل باب» -
التعليم تتيح التقديم على التقاعد المبكر لمن خدم 25 عاما -
المالية: السعودية تنسق السياسات النقدية عالميًا لمواجهة التحديات الاقتصادية -
عبدالغفار: تطعيم 1.5 مليون من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات -
جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بمنشأة القناطر -
«الإسكندرية للفيلم القصير» يعلن أسماء لجنة مشاهدة أفلامه -
الكشف عن كواليس المشادة بين حسام حسن وعلي ماهر -
أسعار الذهب في الكويت مساء اليوم الأحد 29-10-2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ القاهرة يتفقد إزالات الموجة الـ١٨ بحلوان (صور)

Print
محافظ القاهرة يتفقد إزالات الموجة الـ١٨ بحلوان (صور) محافظ القاهرة يتفقد إزالات الموجة الـ١٨ بحلوان (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الأحد، جهود حي حلوان لتنفيذ قرارات ازالة رقم ٨ لسنه ٢٠٢١ الصادرة من قسم الأملاك بحي حلوان، واسترداد عدد ٣ قطع أراضي حالات قانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ الخاصة بالتقنين والمستهدف تنفيذها ضمن الموجه الثامنة عشر بإجمالي مساحة ( ٩٩٠٠٠م تقريباً ) إزالة تعديات على أملاك الدولة عبارة عن عدد ٢ محل بالطوب الابيض البلوك واسقف خشبية تعدي بنهر الطريق.

وتمت الإزالة حتي سطح الارض وكذلك استرداد أراضي أملاك الدولة لعدم الجدية في اجراءات التقنين عبارة عن ثلاث قطع فضاء بمساحات ٩٨٤٠٠م تقريباً جنوب مرصد حلوان وقطعة ٢٨٠م تقريباً بمنطقة عزبة زين وقطعة ١٨٠م تقريباً بشارع عزبة الوالدة العمومي.

وتم تحرير محضر اداري بقسم شرطة حلوان رقم ١٣١١٧ لسنة ٢٠٢١ اداري حلوان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السعودية تقدم وديعة بـ3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري وتمدد ودائع بـ2.3 مليار

السعودية تقدم وديعة بـ3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري وتمدد ودائع بـ2.3 مليار

أتلتيكو مدريد يهزم ريال بيتيس بثلاثية

أتلتيكو مدريد يهزم ريال بيتيس بثلاثية

الفارس الأبيض يعبر طلائع الجيش بثنائية نظيفة

الفارس الأبيض يعبر طلائع الجيش بثنائية نظيفة

حريق في عقار مملوك لوزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي (صور)

حريق في عقار مملوك لوزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي (صور)