محافظ القاهرة يتفقد إزالات الموجة الـ١٨ بحلوان (صور)

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تابع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الأحد، جهود حي حلوان لتنفيذ قرارات ازالة رقم ٨ لسنه ٢٠٢١ الصادرة من قسم الأملاك بحي حلوان، واسترداد عدد ٣ قطع أراضي حالات قانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ الخاصة بالتقنين والمستهدف تنفيذها ضمن الموجه الثامنة عشر بإجمالي مساحة ( ٩٩٠٠٠م تقريباً ) إزالة تعديات على أملاك الدولة عبارة عن عدد ٢ محل بالطوب الابيض البلوك واسقف خشبية تعدي بنهر الطريق.

وتمت الإزالة حتي سطح الارض وكذلك استرداد أراضي أملاك الدولة لعدم الجدية في اجراءات التقنين عبارة عن ثلاث قطع فضاء بمساحات ٩٨٤٠٠م تقريباً جنوب مرصد حلوان وقطعة ٢٨٠م تقريباً بمنطقة عزبة زين وقطعة ١٨٠م تقريباً بشارع عزبة الوالدة العمومي.

وتم تحرير محضر اداري بقسم شرطة حلوان رقم ١٣١١٧ لسنة ٢٠٢١ اداري حلوان.