استشاري يكشف سبب إصابة الأطفال بالحمى الروماتيزمية

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قال محمد ماهر منصور، استشاري الروماتيزم والمناعة بجامعة عين شمس، إن الروماتيزم عبارة عن مجموعة من الأمراض التي تصيب الجهاز المفصلي الحركي مثل “المفاصل والأربطة والعضلات، والجهاز المفصلي المحوري مثل الفقرات أو المفاصل الطرفية الكبيرة مثل الكتفين، أو مفصل الحوض، أو المفاصل الطرفية الصغيرة مثل أصابع اليدين والقدمين والكاحل”.

وتابع «منصور»، خلال حواره على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن هناك بعض الأمراض الروماتيزمية المزمنة مثل الروماتويد، والصدفية المفصلية التي تصيب المفاصل بالتهابات مزمنة، وحال تلقي العلاج يعيش الإنسان بشكل طبيعي، وعند وقف العلاج ينشط المرض مرة أخرى، وبعض أمراض الروماتيزم تكون حادة وتعالج من خلال تلقي العلاج لفترة معينة.

ولفت إلى أن الحمى الروماتيزمية تصيب الأطفال من سن 5 سنوات حتى 15 عامًا، وهذا نوع من أمراض المناعة الذاتية، حيث يقوم الجهاز المناعي بمهاجمة الجسم بدلاً من مهاجمة الميكروب، وهذا المرض يصيب الأطفال في الأماكن غير جيدة التهوية، حيث يصاب الطفل بميكروب نتيجة عدم التهوية الجيدة، فيقوم الجهاز المناعي بمهاجمة الجسم بدلا من الميكروب.