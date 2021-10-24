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سمية الخشاب تتجاهل إنجاز صلاح وليفربول من أجل رونالدو

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سمية الخشاب تتجاهل إنجاز صلاح وليفربول من أجل عيون رونالدو سمية الخشاب تتجاهل إنجاز صلاح وليفربول من أجل رونالدو

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علقت الفنانة المصرية سمية الخشاب على خسارة فريق مانشستر يونايتد الثقيلة أمام نظيره ليفربول اليوم الأحد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ونجح فريق ليفربول في الفوز على مانشستر يونايتد على أرض ملعب أولد ترافورد بنتيجة 5/صفر في مباراة شهدت تألقا لافتاً من نجم منتخب محمد صلاح صاحب الـ29 عاما.

وتجاهلت الفنانة المصرية إنجاز مواطنها محمد صلاح من أجل التوقف عند خسارة مانشستر يونايتد بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو التي رددت الفنانة في الفترة الماضية أنها على تواصل معه ومعجبة جدأً بإمكانياته وقدراته.

وعقب مباراة مانشستر يونايتد الأخيرة في دوري أبطال أوروبا أمام فريق أتالانتا الإيطالي كتبت سمية الخشاب عبر حسابها الرسمي على تويتر: شكرًا يا رونالدو على الجون الجميل بجد أحلى هدية عيد ميلاد، ويا سولشاير أنت فلتت من تحت إيدي المرة دي.. على الله تخيب تاني.

وعقب مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الليلة في الدوري الإنجليزي الممتاز نشرت سمية الخشاب عدة صور تظهر من خلالها امتعاضها من المدرب سولشاير وتعاطفها مع جماهير مانشستر يونايتد دون أن تشيد أو تذكر أي شيء عن إنجاز محمد صلاح الذي يتغنى به العالم حالياً.

المصرى اليوم

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