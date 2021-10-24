الجيزة : إعدام لحوم ودواجن ومنتجات غذائية غير صالحة

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قامت محافظة الجيزة بحملة إشغالات أسفرت عن رفع محتويات مدرسة المستقبل بشارع عبادة بن الصامت من شارع المحطه لعدم وجود ترخيص بمرافقة لجنة من مديرية التربيه والتعليم ورفع إشغالات من شارع الجيزى والصناديلى وسعد زغلول، ومن سلم مشاه المنيب وميدان المنيب.

وقامت إدارة البيئة بالتعاون مع إدارة الطب البيطري والتموين والصحة بحملة غذائية على شارع ربيع الجيزى والمنيب، أسفرت عن إعدام لحوم ودواجن ومنتجات غذائية غير صالحه للاستخدام الآدمي مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما تم إصلاح خط مياه قطر ٤٠٠ من بشارع عبدالسلام عارف وتركيب غطاء ناصية شارع النيل مع شارع ويصا واصف. وتطهير الصرف الصحي بشارع عامر من شارع المحطة. وإصلاح غطاء غرفة تليفونات أمام محطة مترو أنفاق المنيب ومازال العمل مستمر لرفع كفاءة الشارع الجيزاوى.