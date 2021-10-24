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باريس سان جيرمان ضد مارسيليا .. تشكيل هجومي من الفريقين

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باريس سان جيرمان ضد مارسيليا .. تشكيل هجومي من الفريقين باريس سان جيرمان ضد مارسيليا .. تشكيل هجومي من الفريقين

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أعلن الأرجينتيني خورخي سامبولي، المدير الفني لفريق مارسيليا، عن تشكيل فريقه لمواجهة نادي باريس سان جيرمان، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ11 للدوري الفرنسي لكرة القدم.

وجاء تشكيل مارسيليا كالتالي:

حراسة المرمى: باو لوبيز

خط الدفاع: بيريس،ساليبا، كاليتا كار

خط الوسط: كامارا، جندوزي، رونجيه، ليرولا

خط الهجوم: باييت، ميليك، أوندر.

أما عن بوتشيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، قد أعلن عن تشكيل فريقه لمباراة القمة أمام مارسيليا، بقيادة ميسي ومبابي.

ويأتي التشكيل كالأتي:

حراسة المرمى: نافاس

الدفاع: حكيمي، ماركينوس، كيمبيمبي، نونو مينديز

الوسط: فيراتي، دانيلو

الهجوم: دي ماريا، نيمار، ميسي، مبابي

ويعتبر هذا أول «لو كلاسيك» يقوده مدربين أرجينتينين «بوتشيتينو، خورخي سامبولي».

ويدخل مارسيليا المباراة في المركز الخامس برصيد 17 نقطة، ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب جدول الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة.

المصرى اليوم

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