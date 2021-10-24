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الجيزة تعلن عن فرص لعمال نظافة للعمل 8 ساعات

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الجيزة تعلن عن فرص لعمال نظافة للعمل 8 ساعات الجيزة تعلن عن فرص لعمال نظافة للعمل 8 ساعات

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أعلنت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظه الجيزة عن حاجتها إلى عمال نظافة للعمل بقطاعات النظافة المختلفة في أعمال الكنس وخلافه، لمدة ٨ ساعات فقط على مدار اليوم بأجر يومي وقدرة ١٥٠ جنيها.

أوضحت أنه على من يرغب في التعاقد التقدم إلى مقر الهيئة بالعنوان بين السرايات الدقي الجيزة ومعه المستندات اللازمه للتعاقد صورة بطاقة الرقم القومي- شهادة تأدية الخدمة العسكرية، على أن يكون التقديم اعتبارا من تاريخه وعلى مدار الأسبوعين بمقر الهيئة في بين السرايات بالاتفاق المباشر مع العلم ان العمل مستمر أيام العطلات.

المصرى اليوم

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